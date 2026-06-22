Regno Unito, il premier Keir Starmer si dimette: l’annuncio

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni. Durante un discorso commosso all’esterno del numero 10 di Downing Street, ha comunicato la sua decisione di fare un passo indietro come leader del partito Laburista, e quindi da premier britannico, e di aver informato il re della sua decisione. Starmer ha riferito di aver chiesto al Comitato esecutivo nazionale del Labour di definire un calendario per la corsa alla leadership, con l’apertura delle candidature il 9 luglio. Le candidature si chiuderanno prima della pausa estiva del Parlamento, il 16 luglio, per garantire la presenza di un nuovo leader laburista per la ripresa dei lavori del Parlamento a settembre.