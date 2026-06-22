Figc, davanti a hotel protesta ultras ‘per calcio giusto e popolare’

Piccolo fuori programma durante l’assemblea elettiva della Figc a Roma. Verso le 12 un gruppo di ultras si è presentato all’ingresso dell’albergo, dove si svolge l’assemblea, per consegnare le firme raccolte su una petizione rivolta direttamente al presidente del Senato, Ignazio La Russa. La petizione chiede “interventi per un calcio, più giusto e popolare (come recita lo striscione presentato ai cancelli), biglietti per le partite a prezzi a popolari e una gestione del calcio più attenta ai tifosi”. Giunti all’ingresso, gli ultras, volevano entrare nelle sale ma la polizia è intervenuta. Dopo alcuni momenti di tensione le firme sono state consegnate agli agenti e portate dentro all’albergo con l’assicurazione che “verranno consegnate a chi di dovere”. Dopo alcuni cori, i tifosi sono poi andati via.