Comunali Milano, Salvini su primarie Lega: "Io il più votato ma conto di fare ministro"

“Le primarie innanzitutto sono state un bellissimo momento di ascolto e di democrazia, in due giornate fra le più calde dell’anno, però avere 10mila persone che sono venute a dire la loro è importante, che in più di 5mila abbiano scritto Salvini per me è motivo di orgoglio, io sto facendo il ministro e conto di fare il ministro”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere della Montello, commentando i risultati delle primarie del partito per la scelta del candidato sindaco di Milano.

“Sembra che siano state indicate più di 50 persone – continua il segretario della Lega – quindi c’è l’imbarazzo della scelta. Noi non andiamo a trattare, non è che andiamo al mercato, andiamo a offrire le idee che abbiamo raccolto, le proposte di donne e uomini che abbiamo raccolto, non solo della Lega. Silvia Sardone è assolutamente una risorsa importante, così come altri nomi, fatti dai cittadini alle primarie: Alessandro Morelli, Verri, Piscina, poi anche nomi non Lega Del Debbio, Parodi, Spada, Albertini stesso, quindi offriamo al centro-destra non solo dei nomi ma anche un’idea di città, perché questi 10mila milanesi ci hanno parlato di sicurezza, costo della vita, costo della casa, la viabilità, le ZTL, insomma c’è una bella idea della città che noi vogliamo che sia e offriamo al centro-destra questa idea di città”.