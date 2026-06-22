Roma, funerali della storica militante di destra Anna Cece

Sono stati celebrati questa mattina, presso la chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, i funerali di Anna Cece, storica militante della destra romana che si è spenta lo scorso 17 giugno all’età di 64 anni. Nei giorni scorsi, anche la premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa. Alle esequie erano presenti numerosi personaggi della destra romana tra cui alcuni esponenti di Fratelli d’Italia come Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. Tra loro anche Fabio Rampelli, che ha portato il feretro al termine della cerimonia. Presente anche il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci.

La cerimonia funebre, presidiata dalle forze di polizia davanti alla chiesa dove sono stati esposti striscioni in suo ricordo (“Ciao Anna, la Testaccio tricolore ti saluta” e “Non escludiamo il ritorno”), seguita da un corteo che dal quartiere Garbatella è arrivato a Colle Oppio.