Regno Unito: Starmer annuncia le dimissioni

La decisione era nell’aria da giorni e oggi, 22 giugno, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito.

Durante un discorso commosso all’esterno del numero 10 di Downing Street, ha comunicato la sua decisione di fare un passo indietro come leader del partito Laburista, e quindi da premier britannico, e di aver informato il re della sua decisione. Starmer ha riferito di aver chiesto al Comitato esecutivo nazionale del Labour di definire un calendario per la corsa alla leadership, con l’apertura delle candidature il 9 luglio. Le candidature si chiuderanno prima della pausa estiva del Parlamento, il 16 luglio, per garantire la presenza di un nuovo leader laburista per la ripresa dei lavori del Parlamento a settembre.

Le parole di Starmer

Starmer ha esordito dicendo che percorrere la strada per Downing Street è stato il momento di cui è stato “più orgoglioso della sua vita”, ripercorrendo poi quanto realizzato all’interno del Labour. “La domanda che il mio partito si pone ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e la accetto con serenità. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista. Ho parlato con sua maestà il Re questa mattina per informarlo della mia decisione”, ha affermato.

Prima di annunciare le sue dimissioni, Starmer aveva affermato di aver ereditato un Partito Laburista “in bancarotta politica, finanziaria e morale”. Ha detto di essersi sentito ripetere “più e più volte” che il partito era “finito”, ma ha sostenuto di aver “dimostrato che si sbagliavano”. Infine, ha fatto sapere che farà tutto il possibile per garantire un passaggio di poteri ordinato e che offrirà il suo pieno sostegno al suo successore, il quale erediterà una Gran Bretagna “più forte e più giusta di due anni fa”. E ha concluso: “Quando lascerò il lavoro più importante del Paese, dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata una roccia al mio fianco nei momenti belli e in quelli brutti, ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia”.

Von der Leyen ringrazia Starmer: “Europa e Ucraina più sicure”

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

“Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che sei diventato tu in soli due anni. La sicurezza europea e Ucraina è più forte grazie a te. Grazie, caro Keir”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l’annuncio delle dimissioni del premier britannico Keir Starmer.

Andy Burnham ‘favorito’ per il dopo Starmer

Keir Starmer, nel discorso in cui ha annunciato le proprie dimissioni, ha fatto sapere che le candidature per la guida del partito Laburista si apriranno il 9 luglio e si chiuderanno alla pausa estiva del Parlamento, prevista a partire dal 16 luglio. L’ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, è il principale candidato alla successione di Starmer. Ora la domanda è se qualcuno lo sfiderà. In assenza di concorrenti, Burnham potrebbe diventare leader del Partito Laburista e quindi premier subito dopo la chiusura delle candidature a luglio. In caso di competizione, Starmer ha affermato che il successore verrà comunque scelto entro il 1° settembre.

Starmer ha trascorso il fine settimana a riflettere sul suo futuro dopo la vittoria del rivale interno al partito, Burnham, nelle elezioni suppletive per un seggio in Parlamento. Burnham, fino alla settimana scorsa sindaco laburista della Greater Manchester, si era candidato con l’obiettivo di sfidare Starmer per la leadership del partito e del Paese. Burnham presta oggi giuramento come membro del Parlamento.

Quando fu eletto nel 2024 con una schiacciante vittoria per il Partito Laburista, Starmer promise di rimettere in sesto il Paese e porre fine ad anni di caos politico sotto il governo dei suoi predecessori, i Conservatori. Starmer è arrivato dopo Rishi Sunak, che ha ricoperto la carica di primo ministro dal 2022 al 2024. Prima di Sunak, Liz Truss era rimasta in carica solo 45 giorni. Truss aveva seguito le orme di altri tre premier conservatori: Boris Johnson (2019-2022), Theresa May (2016-2019) e David Cameron (2010-2016). Starmer ha dichiarato che rimarrà primo ministro ad interim fino alla nomina di un nuovo leader laburista nelle prossime settimane. L’annuncio è arrivato dopo le crescenti pressioni per cedere il potere a un nuovo leader in grado di risollevare le sorti del governo, ormai in declino. Starmer è in carica da quando ha guidato il Partito Laburista a una schiacciante vittoria elettorale nel luglio 2024. Ma in questi due anni, la sua popolarità e quella del partito sono crollate.

Media, ex ministro Streeting potrebbe candidarsi a leadership Labour

Ma forse Burnham avrà uno sfidante: l’ex ministro britannico della Sanità Wes Streeting avrebbe infatti ancora intenzione di candidarsi alla leadership del Partito Laburista. Lo ha riferito una fonte a lui vicina a Sky News. “Wes si candiderà, ha i numeri e sarà un contendente”, afferma. In precedenza, si erano diffuse indiscrezioni secondo cui Streeting avrebbe potuto schierarsi al fianco di Andy Burnham. “Parlando con i parlamentari durante il fine settimana, è chiaro che molti non vogliono un’incoronazione, vogliono sentire i candidati presentare le proprie proposte e molti di loro vogliono sentire di più su ciò che Wes ha da dire”, aggiunge.