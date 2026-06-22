Cristiano Ronaldo, la sua bambina canta “Vivo per lei”: Bocelli applaude su Instagram

In casa Cristiano Ronaldo cresce una piccola artista. A mostrarlo ai suoi 75 milioni di follower è stata Georgina Rodriguez, moglie del calciatore, che nelle storie di Instagram ha condiviso un tenero video della piccina Alana Martina mentre canta “Vivo por ella”, il celebre brano del M Bocelli insieme alla giovane cantante spagnola Olaya Alcázar.

Un’esibizione spontanea e sorridente sulle note della celebre versione interpretata da Andrea Bocelli e Karol G, diventata in poche ore virale sui social.

A rendere ancora più speciale il momento è arrivato il “sigillo” dello stesso Bocelli. Il tenore ha infatti sentito la piccola e ricondiviso il filmato nelle sue Instagram Stories accompagnandolo con un’emoji di applauso (anche lui padre di una giovane artista, Virginia, che oggi si divide tra canto e recitazione in Mare Fuori).