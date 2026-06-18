Ucraina, Cremlino: "A Trump al G7 sono state suggerite idee dannose"

Il Cremlino sostiene che durante il recente vertice del G7 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia ricevuto proposte poco utili sul conflitto in Ucraina. A dichiararlo è stato Yuri Ushakov, consigliere per gli affari esteri del presidente russo Vladimir Putin. “La questione ucraina è stata discussa attivamente durante il vertice del G7. A Trump venivano suggerite idee che definirei probabilmente inutili, se non addirittura dannose“, ha affermato Ushakov in un’intervista alla televisione di Stato russa. Il consigliere ha inoltre precisato che, dopo il summit, non ci sarebbero stati ulteriori contatti tra Mosca e l’amministrazione americana. Ushakov ha anche annunciato che gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner dovrebbero visitare la Russia nel prossimo futuro. La visita, ha spiegato, è in fase di preparazione, anche se al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale.