Ucraina, massiccio attacco di droni sulla Russia. Mosca: “Al G7 hanno riempito Trump di idee inutili”

L’Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagi ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall’inizio dell’invasione russa. Lo hanno fatto sapere le autorità russe. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che durante la notte le sue difese aeree hanno abbattuto 555 droni ucraini in diverse regioni, con quasi 200 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale russa. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha riferito che diversi droni hanno colpito la Moscow Oil Refinery, situata nella periferia sud-orientale della città. Il ministero dei Trasporti russo ha comunicato che i voli in quattro aeroporti di Mosca – Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky – sono stati sospesi.

Zelensky: “Risposta giustificata ad attacchi russi”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato l’attacco con droni che ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca e ha affermato che “si tratta di una risposta pienamente giustificata agli attacchi russi contro le nostre città e comunità, nonché di un altro importante risultato del lavoro dei nostri combattenti contro le strutture che sostengono la macchina da guerra russa”. “Nella notte le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito ancora una volta la regione di Mosca: per la seconda volta questa settimana, la raffineria di petrolio di Mosca è stata colpita. Sono stati colpiti anche obiettivi nella regione di Rostov e nei territori ucraini temporaneamente occupati”, ha scritto Zelensky in un post su X. “Negli ultimi giorni tutti i nostri partner hanno notato la precisione e l’efficacia dei nostri attacchi a medio raggio e delle nostre sanzioni a lungo raggio. È ora che la guerra finisca e la Russia deve compiere i passi necessari sul piano diplomatico”, ha aggiunto.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Cremlino: “Gli attacchi di Kiev non favoriscono incontro Putin-Zelensky”

Gli attacchi delle forze armate ucraine contro Mosca non favoriscono i contatti fra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Lo ha affermato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax, che rilancia le sue dichiarazioni a Vesti. “Naturalmente tutto ciò, si potrebbe dire, non favorisce tali contatti personali fra il capo del regime di Kiev e il nostro presidente”, ha dichiarato Ushakov. “La questione Ucraina è stata discussa animatamente durante il vertice del G7. Come ci si poteva aspettare, Trump è stato riempito di idee che definirei probabilmente inutili, se non addirittura dannose” ha poi concluso Ushakov.