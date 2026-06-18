Iran-Usa, Putin: "Accogliamo con favore gli accordi"

“Abbiamo accolto all’unanimità con favore gli accordi tra la parte iraniana e quella americana volti a porre fine al conflitto militare e a definire i parametri di un futuro accordo di pace”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al vertice della Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico a Kazan, in Russia. “Ci aspettiamo che la situazione in Medio Oriente e nel Golfo Persico si stabilizzi, il che avrà un impatto positivo, tra l’altro, sui mercati energetici e alimentari globali.”, ha aggiunto il capo del Cremlino.