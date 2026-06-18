Iran, firmato da remoto l’accordo con gli Usa. Premier Pakistan: “Hormuz riapre subito” – La diretta

È stato firmato da remoto ieri sera il Memorandum d’intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran. L’accordo, ha annunciato su X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif “entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la Repubblica Islamica dell’Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz“, mentre “gli Stati Uniti d’America revocheranno immediatamente il blocco navale”.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026