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giovedì 18 giugno 2026

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Iran, firmato da remoto l’accordo con gli Usa. Premier Pakistan: “Hormuz riapre subito” – La diretta

Iran, firmato da remoto l’accordo con gli Usa. Premier Pakistan: “Hormuz riapre subito” – La diretta
Petroliere e navi mercantili verso lo Stretto di Hormuz (Foto AP)
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Macron posta video di Trump che firma memorandum con Teheran a Versailles

È stato firmato da remoto ieri sera il Memorandum d’intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran. L’accordo, ha annunciato su X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif “entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la Repubblica Islamica dell’Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz“, mentre “gli Stati Uniti d’America revocheranno immediatamente il blocco navale”.

L'accordo Usa-Iran, tutte le notizie di oggi 18 giugno
Inizio diretta: 18/06/26 07:20
Fine diretta: 18/06/26 23:30
L'agenzia Irna pubblica foto di Pezeshkian dopo firma memorandum con Usa

L’agenzia di stampa statale iraniana Irna ha pubblicato alcune foto del presidente iraniano Masoud Pezeshkian dopo la firma del memorandum d’intesa con gli Stati Uniti. Le foto mostrano Pezeshkian con in mano un documento scritto in farsi, con in calce quelle che sembrano essere le firme sue e di Trump. In precedenza, Donald Trump aveva firmato una copia cartacea dell’accordo a Versailles, in Francia. Gli Stati Uniti, riporta al-Jazeera citando quanto riferito da un funzionario statunitense, hanno poi inviato una fotografia dell’accordo firmato agli iraniani.

Macron posta video di Trump che firma memorandum con Teheran a Versailles

Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato su X il video della firma del protocollo d’intesa tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Usa Donald Trump. “Il presidente Trump ha firmato stasera a Versailles l’accordo tra Iran e Stati Uniti”, ha scritto su X il presidente francese, aggiungendo che “questo accordo apre la strada a una pace duratura” e consente “la riapertura dello Stretto di Hormuz”. Per Macron si tratta di “un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permetterà presto una riduzione dei prezzi dell’energia”.

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