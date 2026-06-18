Iran, firmato da remoto l’accordo con gli Usa. Premier Pakistan: “Hormuz riapre subito” – La diretta

È stato firmato da remoto ieri sera il Memorandum d’intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran. L’accordo, ha annunciato su X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif “entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la Repubblica Islamica dell’Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz“, mentre “gli Stati Uniti d’America revocheranno immediatamente il blocco navale”.
L’agenzia di stampa statale iraniana Irna ha pubblicato alcune foto del presidente iraniano Masoud Pezeshkian dopo la firma del memorandum d’intesa con gli Stati Uniti. Le foto mostrano Pezeshkian con in mano un documento scritto in farsi, con in calce quelle che sembrano essere le firme sue e di Trump. In precedenza, Donald Trump aveva firmato una copia cartacea dell’accordo a Versailles, in Francia. Gli Stati Uniti, riporta al-Jazeera citando quanto riferito da un funzionario statunitense, hanno poi inviato una fotografia dell’accordo firmato agli iraniani.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato su X il video della firma del protocollo d’intesa tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Usa Donald Trump. “Il presidente Trump ha firmato stasera a Versailles l’accordo tra Iran e Stati Uniti”, ha scritto su X il presidente francese, aggiungendo che “questo accordo apre la strada a una pace duratura” e consente “la riapertura dello Stretto di Hormuz”. Per Macron si tratta di “un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permetterà presto una riduzione dei prezzi dell’energia”.