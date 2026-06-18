Iran, la tv di Stato mostra la firma di Pezeshkian all’accordo preliminare con gli Usa

La televisione di Stato iraniana ha diffuso le immagini del presidente Masoud Pezeshkian mentre firma l’accordo preliminare che punta a mettere fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. Un passaggio simbolico che arriva dopo mesi di negoziati e mediazioni diplomatiche. Secondo i dettagli resi noti dalle parti coinvolte, l’intesa prevede una riduzione delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito e, in cambio, la revoca di una parte delle sanzioni sostenute da Washington, consentendo a Teheran di tornare a esportare liberamente il proprio petrolio. A confermare l’entrata in vigore immediata dell’accordo è stato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha avuto un ruolo nella mediazione.