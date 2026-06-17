Yemen, decine di migliaia di persone in piazza per palestinesi, iraniani e libanesi: fucili e slogan anti-Israele

Decine di migliaia di persone hanno riempito le strade di Sanaa, capitale dello Yemen, per una manifestazione di sostegno ai popoli palestinese, iraniano e libanese. Lunghe colonne di manifestanti hanno sfilato tra bandiere e striscioni, mentre dalla folla si alzavano slogan contro Stati Uniti e Israele. Alcuni partecipanti sono stati ripresi con fucili in mano durante il corteo, organizzato in un momento particolarmente delicato per gli equilibri della regione. La mobilitazione arriva infatti mentre prende forma l’accordo tra Stati Uniti e Iran destinato a porre fine al conflitto che ha segnato gli ultimi mesi in Medio Oriente. L’intesa non è stata ancora ufficialmente firmata e diversi dettagli restano da definire, ma secondo le autorità svizzere la cerimonia dovrebbe svolgersi venerdì nel resort di Bürgenstock, vicino a Lucerna.