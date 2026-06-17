Spagna, Zapatero arriva in tribunale: manifestanti espongono uno striscione con la scritta "Criminali"

L’ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero si è presentato in tribunale a Madrid per essere interrogato nell’ambito dell’inchiesta per presunto traffico di influenze nel salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, per il quale Zapatero nega ogni accusa. Ad attirare l’attenzione è stato soprattutto uno striscione esposto dai manifestanti con le immagini di Zapatero, dell’attuale premier Pedro Sanchez e dell’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro accompagnate dalla scritta “Criminales“.

Il messaggio riflette le accuse mosse dagli oppositori del Partito Socialista spagnolo, che da anni contestano i rapporti tra Zapatero e l’ormai ex governo venezuelano. Dopo aver lasciato la guida della Spagna, l’ex premier ha infatti svolto un ruolo di mediatore nei negoziati tra Caracas e l’opposizione, un’attività che alcuni critici ritengono abbia favorito Maduro. Sanchez viene associato a questa immagine per la sua appartenenza al PSOE e per i presunti legami politici attribuiti dai detrattori al partito socialista.