Zapatero, nuove accuse nell’inchiesta Plus Ultra. Sanchez “tranquillo”

In Spagna sono emersi nuovi dettagli sul caso che vede indagato l’ex premier José Luis Rodriguez Zapatero per traffico d’influenze e altri reati. I media iberici hanno riportato nel fine settimana i rapporti che l’Unità per i reati economici e fiscali della polizia nazionale (Udef) ha consegnato al giudice istruttore del Tribunale Nazionale, José Luis Calama, nei quali l’ex leader socialista viene ritenuto al vertice di una rete organizzata di traffico di influenze, intervenuta nel salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra.

Le accuse nell’inchiesta Plus Ultra

Zapatero viene inoltre identificato come il “principale beneficiario”, attraverso una società intestata alle due figlie, dei pagamenti ricevuti dalla rete in cambio dei suoi favori. Nel rapporto emerge anche che l’ex premier ha ricevuto 2,6 milioni di euro in cinque anni da parte di società sotto inchiesta e di società con capitali cinesi. Non tutti i pagamenti provengono però dalle società sotto indagine, precisa El Paìs. Secondo i rapporti dell’Udef, l’imprenditore Julio Martínez Martínez, arrestato l’11 dicembre 2025 nell’ambito dell’inchiesta sul presunto uso improprio dei 53 milioni di euro stanziati dal governo per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, avrebbe versato a Zapatero un totale di 490.780 euro in cinque anni tramite la società di consulenza Analisis Relevante.

Il ruolo della società Inteligencia Prospectiva

Nell’ambito delle indagini è emerso poi il ruolo della società Inteligencia Prospectiva, aperta nel gennaio 2020 da due fratelli venezuelani, Amaro Chacón. Attraverso questa società sarebbe stato trasferito un milione di euro a tre entità legate all’ex presidente Zapatero ovvero la società delle sue figlie, la società del suo amico Julio Martínez, e un think tank che l’ex leader socialista presiedeva. Durante i primi due anni, la società non ha avuto né redditi né dipendenti, secondo i dati del Registro delle Imprese riportati da El Paìs.

Nei tre anni successivi, con un solo dipendente e appena 30.000 euro di reddito dichiarato, la società ha iniettato oltre un milione di euro per coprire le perdite accumulate dai pagamenti a Whathefav, la società delle figlie di Zapatero; Anßlisis Relevante, la società di Julio Martínez Martínez; e Gate Center, il think tank che Zapatero ha presieduto fino a giugno 2025. Nonostante queste ingenti perdite, sono transitati sui conti della società oltre 2,5 milioni di euro, un’”incongruenza” evidenziata dal giudice istruttore nell’ordinanza in cui ha chiamato a testimoniare l’ex premier spagnolo come indagato. Diverse segnalazioni dell’Unità per i crimini economici e fiscali della polizia nazionale indicano poi che questa società ha anche collegato imprenditori e il Partito Comunista Cinese, attraverso la sua rete, con Zapatero, affinché quest’ultimo potesse presumibilmente agire da intermediario con il governo venezuelano per l’acquisto e la vendita di petrolio.

Il premier Sanchez “tranquillo”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, al termine della presentazione del Piano sociale per il clima a Madrid, ha detto ai cronisti di essere tranquillo dopo lo scandalo suscitato dall’indagine sul salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra che vede coinvolto l’ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero. “Si, certo”, ha risposto il leader socialista ai cronisti che gli hanno chiesto se fosse tranquillo. I partiti che appoggiano esternamente l’esecutivo hanno mostrato malcontento per le notizie emerse su Zapatero che è indagato per traffico di influenze e altri reati. In particolare il leader del Partito nazionalista basco, Aitor Esteban, ha detto che sarebbe “irresponsabile” per Sanchez continuare a governare “oltre il 2026, senza una direzione, senza un bilancio, senza una maggioranza stabile”. Il Pnv ha chiarito però che non appoggerebbe una mozione di sfiducia contro Sanchez guidata dal leader del Pp Alberto Núñez Feijóo.

In cassaforte ufficio Zapatero decine di gioielli con pietre preziose

L’Unità per i crimini finanziari ed economici della polizia nazionale, durante la perquisizione dell’ufficio dell’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero, ha rinvenuto una cassaforte con all’interno almeno una cinquantina di gioielli con pietre preziose. Ne dà notizia la radio tv pubblica Rtve. Gli agenti sono arrivati nell’ufficio dell’ex leader socialista poco dopo le 8:00 di martedì 19 maggio e sono stati fatti entrare dalla segretaria Gertrudis Alcazar. Successivamente, è arrivata un’impiegata che si è presentata come Judith. È stato durante questa perquisizione che gli agenti della polizia nazionale hanno trovato numerose collane con pietre preziose di vari colori, anelli, bracciali, orologi, catene, orecchini e altri gioielli, riferisce Rtve. La segretaria dell’ex premier ha affermato che la cassaforte “appartiene alla casa” di Zapatero e di sua moglie e che alcuni dei gioielli rinvenuti “erano eredità” della moglie e “regali di viaggio”, riporta la tv pubblica spagnola.