Libano, Trump a Israele: "Suggerisco di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah"

Donald Trump, all’indomani dell’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, torna a parlare della guerra tra Israele e Hezbollah e critica le strategie militari dello Stato ebraico che stanno mettendo in ginocchio il Libano. “Israele sta combattendo Hezbollah da troppo tempo e troppe persone vengono uccise. Non è necessario abbattere un condominio ogni volta che si cerca qualcuno. Suggerisco di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah perché, a essere sincero, penso che loro lo facciano meglio”, ha detto il presidente statunitense parlando con i giornalisti a Evian-Les-Bains, in Francia, sede del G7.

“Senza di noi, senza gli Stati Uniti, non ci sarebbe Israele. Senza di me non ci sarebbe Israele perché nessun altro presidente era disposto a fare ciò che ho fatto io”, ha aggiunto. “Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Era un grande Paese dove c’erano professori, medici, avvocati. Il grande intelletto era in Libano. Ora è semplicemente terribile. Direi che, tra tutti i Paesi, è stato trattato nel modo peggiore e non può difendersi”.