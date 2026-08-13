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giovedì 13 agosto 2026

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Ucraina, attacco russo contro un treno a Odessa: 2 morti

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In Ucraina almeno due persone sono state uccise in seguito all’attacco di un drone russo contro un treno passeggeri nella regione di Odessa. A darne notizia è stato Oleksandr Pertsovskyi, amministratore delegato delle Ferrovie ucraine, che ha specificato che il raid ha provocato due vittime: il macchinista del treno e il suo assistente.
Secondo il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina, almeno 317 passeggeri, tra cui 67 bambini, sono stati evacuati in luoghi sicuri.
Sono stati organizzati autobus di evacuazione per trasportare i passeggeri a Odessa, ha affermato Pertsovskyi.