Montenegro, nella notte violento incendio a Bijela

A Bijela, in Montenegro, centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un violento incendio che si è propagato sulle colline sopra gli edifici residenziali della città. Le fiamme sono divampate nella notte tra mercoledì e giovedì; diversi residenti sono stati evacuati a titolo precauzionale. Le autorità hanno dichiarato di aver richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco dei paesi confinanti.

La costa del Montenegro è soggetta a incendi boschivi, specialmente quando le estati sono estremamente calde. In combinazione con forti venti secchi, i roghi si propagano facilmente, spesso distruggendo le abitazioni della popolazione.