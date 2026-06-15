G7 a Evian, Trump arriva al summit: "È tutto molto bello"

(LaPresse) Donald Trump è arrivato a Evian per partecipare al vertice del G7 che riunisce i leader delle principali economie occidentali. All’arrivo nella località francese, il presidente degli Stati Uniti è stato accolto dal capo del protocollo dell’Eliseo. Scendendo dall’auto, Trump ha salutato i presenti con un breve commento: “È tutto molto bello. Grazie”, prima di entrare all’Hotel Royal, sede dei lavori.

Il presidente americano ritrova inoltre alcuni alleati con cui negli ultimi mesi non sono mancate tensioni, tra cui il francese Emmanuel Macron, il britannico Keir Starmer, il tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro delle divergenze, la gestione della crisi con Teheran e le decisioni assunte da Washington durante il conflitto. Al summit partecipano i Paesi del G7 e numerosi Stati invitati, tra cui Brasile, India, Corea del Sud, Ucraina, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.