G7, tutti i leader riuniti a Evian

Secondo giorno di G7 a Evian-les-Bains, in Francia. Presenti al tavolo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Mark Carney, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, la premier giapponese Sanae Takaichi, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la premier italiana Giorgia Meloni. Al centro delle discussioni la crisi in Medio Oriente, il recente accordo tra Usa e Iran e la guerra in Ucraina.