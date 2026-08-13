Francesco Gabbani rassicura i fan sui social dopo il malore: “Sto bene”

“Eccomi qua, sono vivo. Volevo tranquillizzarvi, purtroppo ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai successa in questo modo, che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Quindi ho dovuto interrompere il concerto. Ovviamente sono molto dispiaciuto, ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti ma non ce la facevo proprio”. Così Francesco Gabbani in un video sui social, dopo il malore che ieri sera lo ha costretto a interrompere il concerto a Letojanni (Messina), dopo appena cinque brani. “Sapete quanto io tenga alla dimensione live, all’interscambio vibrazionale con voi. E mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto. Mi sono dovuto fermare a un certo punto ma sono stato subito soccorso con prontezza da una squadra medica meravigliosa che tengo tantissimo a ringraziare. È stata probabilmente una somma di caldo, viaggi, spostamenti di questi giorni, ovviamente fanno parte di un tour e di fare quello che faccio. Spesso ce lo dimentichiamo che arrivare da una parte all’altra, da un concerto all’altro, ci sono gli spostamenti e tutti gli sbattimenti che comporta”, prosegue Gabbani, che poi così conclude: “Fortunatamente sto bene, mi sono ripreso e ho tutta l’intenzione di tornare sul palco a Sant’Angelo di Brolo e fare il concerto, non vedo l’ora, ce la metterò tutta e voglio cercare di darvi tutto quello che non sono riuscito a darvi ieri sera. Per quanto riguarda Letojanni cercheremo di fare tutto il possibile per recuperare la data”.