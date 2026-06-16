G7, Meloni ai leader presenti al vertice: "Ho smesso di fumare un mese fa"

Giorgia Meloni ha comunicato ai leader del G7 di aver smesso di fumare. In attesa dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un incontro, i leader del G7 hanno intavolato una conversazione sul fumo. Mentre si intratteneva con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier giapponese Sanae Takaichi, la presidente del Consiglio ha spiegato di aver bisogno di un caffè per svegliarsi perché ha smesso di fumare “un mese fa”. Costa ha invece rivelato di aver smesso nel 2005.