Ufc Freedom 250 per gli 80 anni di Trump: l’air show dei Blue Angels e dei Thunderbirds

I Blue Angels della Marina e i Thunderbirds dell’Aeronautica in volo per celebrare l’80° compleanno del presidente Donald Trump e il 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza. Il presidente degli Stati Uniti, ha organizzato uno spettacolare evento della Ufc, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste, sul prato sud della Casa Bianca e annunciato quello che ha definito un accordo preliminare per porre fine alla guerra con l’Iran. Davanti a migliaia di spettatori, Trump ha dichiarato che l’intesa è “completa”, aggiungendo che gli Stati Uniti porranno fine al blocco dell’Iran e che lo Stretto di Hormuz verrà riaperto. Restano tuttavia da definire dettagli fondamentali nelle prossime settimane. La serata, organizzata insieme al presidente della Ufc Dana White, ha visto la partecipazione di esponenti di primo piano dell’amministrazione americana, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, lo speaker della Camera Mike Johnson e il presidente polacco Karol Nawrocki. Trump ha assistito ai match a bordo gabbia e, al termine dell’evento, è entrato nell’ottagono per congratularsi con i vincitori.