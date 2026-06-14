Trump, arti marziali miste alla Casa Bianca per l’80esimo compleanno: oggi l’UFC Freedom 250

Per celebrare il suo 80esimo compleanno Donald Trump ha trasformato la Casa Bianca in un’arena senza precedenti, organizzando l’evento Ufc Freedom 250 (Ultimate cage fighting) con combattimenti in gabbia di arti marziali miste sul prato sud della residenza presidenziale.

Il programma di Ufc Freedom 250

La serata, con sette incontri in programma davanti a oltre 4mila spettatori, rappresenta uno dei festeggiamenti più insoliti mai ospitati alla Casa Bianca. L’evento, sostenuto dal presidente della Ufc Dana White, storico alleato di Trump, è stato inserito nel calendario delle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana. Tuttavia, molti osservatori leggono l’iniziativa soprattutto come un grande show personale del presidente, coerente con il suo stile politico e comunicativo, spesso orientato alla spettacolarizzazione.

L’UFC Fan Fest sull’Ellisse della Casa Bianca, in vista dell’incontro di domenica sul Prato Sud, sabato 13 giugno 2026, a Washington. (Foto AP/Allison Robbert)

Trump compie 80 anni

Il compleanno arriva in una fase particolarmente complessa per la Casa Bianca. Washington è impegnata in delicati negoziati con l’Iran per cercare di mettere fine al conflitto in corso, mentre l’amministrazione deve fare i conti con preoccupazioni economiche, tensioni internazionali e un calo nei sondaggi di gradimento. Sul fronte interno, resta aperto anche il tema dell’età del presidente. A 80 anni, Trump è il presidente eletto più anziano della storia americana, superando Joe Biden. Alcuni sondaggi mostrano dubbi crescenti sulla sua lucidità mentale e sulla tenuta fisica, accuse che la Casa Bianca respinge citando recenti controlli medici che descrivono Trump in “eccellente salute”. Il contrasto con il suo predecessore è netto: Biden aveva festeggiato gli 80 anni nel 2022 con un brunch privato in famiglia, lontano dai riflettori. Trump, invece, sceglie un evento ad alto impatto mediatico, rafforzando un’immagine pubblica costruita attorno a forza, combattività e spettacolo. Non mancano però le polemiche. I critici accusano il presidente di usare l’evento come diversivo rispetto ai problemi del Paese, evocando il modello del ‘panem et circenses’ dell’antica Roma: grandi spettacoli per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalle difficoltà politiche ed economiche. I sostenitori, al contrario, vedono nella serata un modo originale di celebrare un passaggio simbolico della storia americana e la personalità fuori dagli schemi del presidente.