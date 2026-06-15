Norvegia, figlio principessa ereditaria condannato a 4 anni per violenza sessuale

Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, è stato condannato a quattro anni di carcere per stupro. È stato riconosciuto colpevole di due delle quattro accuse di stupro a suo carico e assolto dalle altre due. È stato inoltre condannato per aggressione e abuso all’interno di relazioni intime. Oltre alla pena detentiva, Høiby dovrà pagare un risarcimento alle vittime. Il 29enne doveva rispondere di un totale di 40 capi d’accusa, tra cui alcuni reati minori, quali aggressione, reati legati alla droga e violazioni di un ordine restrittivo. Høiby non era presente in aula per motivi di salute e ha assistito alla lettura del verdetto tramite un collegamento video dal carcere. I pubblici ministeri avevano chiesto al Tribunale distrettuale di Oslo di condannarlo a sette anni e sette mesi di reclusione, mentre gli avvocati della difesa avevano sostenuto che dovesse essere assolto dalle accuse di stupro e ricevere non più di 18 mesi per i reati che aveva ammesso.