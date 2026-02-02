Nuovo arresto per il figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit

Marius Borg Høiby è stato fermato con le accuse di aggressione, minacce con un coltello. È già sotto processo per presunti stupri e violenze

Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit è stato di nuovo arrestato con le accuse di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. È stata richiesta una detenzione di quattro settimane per rischio di recidiva. Høiby è il figlio avuto dalla principessa ereditaria Mette-Marit da una precedente relazione ed è figliastro dell’erede al trono, il principe ereditario Haakon. Non ha titoli reali né incarichi ufficiali.

Le altre accuse contro Marius Borg Høiby

Il giovane dovrà inoltre comparire domani, martedì 3 febbraio, davanti al tribunale distrettuale di Oslo per rispondere di 38 capi d’imputazione, tra cui stupro, abuso in una relazione intima nei confronti di una ex partner, atti di violenza nei confronti di un’altra e trasporto di 3,5 chilogrammi di marijuana. Altre accuse includono minacce di morte e violazioni del codice della strada. L’atto di accusa contro di lui verte su quattro presunti stupri tra il 2018 e il novembre 2024, presunte violenze e minacce nei confronti di una ex compagna tra l’estate del 2022 e l’autunno del 2023, e due presunti atti di violenza nei confronti di una compagna successiva, insieme a violazioni di un ordine restrittivo. Høiby è sotto osservazione da quando è stato arrestato ripetutamente nel 2024 con varie accuse di reati. È stato incriminato ad agosto, ma è rimasto libero in attesa di processo.

La reazione della Casa Reale di Norvegia

La difesa di Høiby ha affermato che egli “nega tutte le accuse di abuso sessuale, così come la maggior parte delle accuse relative alla violenza”. Haakon ha dichiarato la scorsa settimana che lui e Mette-Marit non intendono partecipare al processo e che la casa reale non intende rilasciare dichiarazioni durante il procedimento. Ha poi sottolineato che Høiby non fa parte della casa reale e che, in quanto cittadino norvegese, ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri. Si è detto fiducioso che tutte le parti coinvolte renderanno il processo il più ordinato, corretto ed equo possibile.