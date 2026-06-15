Iran, Baghaei: "Il Libano è parte dell’accordo con gli Usa. Abbiamo già dimostrato la nostra serietà al riguardo"

La fine della guerra in Libano è una componente essenziale dell’accordo che dovrebbe portare alla conclusione del conflitto tra Stati Uniti e Iran. A ribadirlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. “Abbiamo già dimostrato in passato la nostra determinazione al riguardo“, ha dichiarato in un messaggio rilanciato dalla tv nazionale. “La fine della guerra e il raggiungimento di un cessate il fuoco in Libano facevano parte dell’accordo di cessate il fuoco dell’8 aprile, e abbiamo dimostrato nella pratica la nostra serietà al riguardo, ha concluso Baghaei.