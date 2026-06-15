G7 a Evian, Macron e la first lady Brigitte accolgono ufficialmente Trump e gli altri leader

A Evian si apre ufficialmente il vertice del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte Macron hanno accolto uno dopo l’altro i leader internazionali arrivati nella località termale francese per il summit. Tra i protagonisti degli arrivi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz accompagnato dalla moglie Charlotte Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer con la moglie Victoria Starmer e il premier canadese Mark Carney insieme alla moglie Diana Fox Carney. Presenti anche la premier giapponese Sanae Takaichi, il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accompagnata dal marito Heiko von der Leyen. Il summit si svolge in un contesto internazionale segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dalle discussioni sull’accordo annunciato da Trump per porre fine al conflitto con l’Iran. Sul tavolo dei leader anche economia, sicurezza energetica e rapporti tra gli alleati occidentali.