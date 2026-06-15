Meloni al G7 di Evian: focus su Ucraina, Medio Oriente e AI

Inizia oggi il G7 di Evian. Al mattino Giorgia Meloni riceverà a Villa Pamphilj la premier giapponese Sanae Takaichi, poi nel pomeriggio si sposterà da Roma per raggiungere la città francese, che torna a essere sede del summit per la prima volta dal 2003.

Quello al via a Evian, situata sul lato francese del lago Lemano, presidiata da sedicimila poliziotti chiamati a garantirne la sicurezza, sarà il quarto vertice per Giorgia Meloni. L’appuntamento cade in un momento internazionale decisamente complesso, caratterizzato dalla guerra in Ucraina e in Iran, dalle ripercussioni sull’economia mondiale sempre più minacciata dall’incertezza geopolitica, e dalle tensioni commerciali.

Il programma dei lavori e i rapporti raffreddati tra Meloni e Trump

Gli impegni ufficiali dell’inquilina di Palazzo Chigi, così come degli altri leader presenti al vertice, cominceranno stasera con l’arrivo all’Evian Resort. Subito dopo l’accoglienza da parte del padrone di casa, Emmanuel Macron, si terrà la cena di lavoro dal titolo ‘Affrontare insieme le grandi sfide internazionali’. Un primo contatto informale tra i partecipanti per cominciare a discutere dei grandi temi che saranno sul tavolo nelle successive 48 ore. Non sono ancora stati resi noti i bilaterali che la premier avrà nel corso della missione. Di certo, i riflettori saranno tutti per il presidente americano Donald Trump (alle prese con il negoziato con Teheran per porre fine al conflitto in Iran e riaprire lo Stretto di Hormuz), che sbarcherà al summit dopo aver festeggiato i suoi 80 anni alla Casa Bianca e al quale, prima di ripartire, sarà offerto da Macron un ricevimento in grande stile nella Reggia di Versailles per i 250 anni dell’indipendenza americana.

I rapporti tra il tycoon e Meloni da tempo si sono raffreddati e, come spiegano fonti diplomatiche, non ci sarebbero stati contatti recenti tra i due. Al momento non risulta un bilaterale formalmente programmato, ma questo non vuol dire che non ci saranno possibili occasioni per parlarsi faccia a faccia, visto che i momenti di contatto nel corso dei lavori non mancheranno.

Martedì mattina l’agenda sarà aperta dalla prima sessione di lavoro incentrata su ‘pace e sicurezza per l’Ucraina e l’Europa’, che vedrà al tavolo anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La seconda riunione di giornata avrà invece come focus quello su come affrontare le crisi e ‘garantire la stabilità in Medio Oriente’, con la partecipazione del presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi e i leader degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar. Nel pomeriggio, poi, si terrà l’ultimo impegno su come ‘instaurare nuovi partenariati e ricostruire la solidarietà internazionale’ (a questa sessione parteciperanno oltre ai leader del G7, anche quelli di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud, il presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga, e il presidente della Banca Africana di Sviluppo, Sidi Ould Tah). Il sipario sulla prima giornata calerà con la cena di gala offerta da Macron e dalla moglie Brigitte in onore dei capi delegazione e consorti.

Mercoledì i leader parteciperanno a una sessione di lavoro sulla crescita economica equilibrata e sostenibile per tutti, insieme alla direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, e al segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Mathias Cormann. L’ultimo impegno, prima della chiusura del vertice, sarà caratterizzato da un pranzo di lavoro incentrato su come ‘garantire una diffusione sicura, rapida ed efficace dell’intelligenza artificiale’.