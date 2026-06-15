Accordo Iran-Usa, Netanyahu: "Israele resterà nel sud del Libano"

Benjamin Netanyahu ribadisce che Israele non lascerà il sud del Libano nonostante l’accordo tra Stati Uniti e Iran. Commentando l’intesa preliminare tra Washington e Teheran, il premier israeliano ha rivendicato la scelta di mantenere una zona cuscinetto lungo il confine settentrionale. “Abbiamo creato una zona di sicurezza e vi rimarremo per tutto il tempo necessario“, ha dichiarato, sottolineando che l’Iran chiedeva il ritiro delle forze israeliane. Netanyahu ha attribuito il mancato passo indietro alla propria fermezza politica, aggiungendo che gli Stati Uniti “rispettano questa determinazione”. Secondo il premier, la presenza militare resta necessaria per garantire la sicurezza delle comunità israeliane del nord.