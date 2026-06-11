Iran, attacchi in Bahrein: macerie ed edifici in fiamme dopo l'intercettazione dei missili

Un edificio in fiamme, macerie e auto distrutte: giovedì l’Iran ha attaccato il Bahrein e – anche se i colpi sono stati intercettati – i detriti residui hanno provocato il ferimento di una bambina di 11 anni e danni nella capitale Manama e a Hamad Town. Gli attacchi iraniani arrivano nell’ambito di una ripresa delle tensioni tra Teheran e Washington. Nella mattinata di giovedì gli Stati Uniti hanno lanciato una seconda serie di raid aerei contro l’Iran, a cui la Repubblica islamica ha risposto con attacchi mirati contro il Bahrein, il Kuwait e la Giordania.