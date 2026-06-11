Iran, Trump minaccia: “Stasera colpiremo duramente. Presto prenderemo Kharg” – La diretta

Riesplode con forza il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nella notte Washington ha sganciato 49 missili Tomahawk sul sul del Paese, colpendo Qeshm, Hengam, un impianto petrolchimico ad Asalouyeh e una struttura dedicata all’erogazione di acqua potabile. I media di Teheran riportano di scontri navali nello Stretto di Hormuz, che nelle scorse ore è stato chiuso a tutti le navi, anche quelle commerciali. L’Iran ha risposto ai raid americani colpendo le basi statunitensi stanziate in Bahrein, Giordania e Kuwait, dove già nei giorni scorsi era stato danneggiato l’aeroporto internazionale.

Il Pentagono ha definito i nuovi attacchi sferrati nella notte come “un atto di diplomazia coercitiva” per costringere Teheran ad accettare le richieste avanzate da Washington durante i negoziati per il cessate il fuoco. Un concetto ribadito dal presidente Donald Trump, che a Fox News ha affermato: “I bombardamenti riprenderanno se gli iraniani non cederanno” alle istanze americane. Durissima la replica dei Pasdaran: “Faremo di questa regione un inferno per voi”.