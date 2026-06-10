Belfast, proteste anti-migranti: gli assalti dei manifestanti casa per casa

Vanno casa per casa i manifestanti delle proteste anti-migranti a Belfast, nell’Irlanda del Nord: lanciano pietre e bidoni, spaccano vetri, cercano di sfondare porte. I dimostranti calcano le strade vestiti di nero e con il volto coperto, e prendono di mira quelle che ritengono abitazioni di persone immigrate. Fomentati online da attivisti di estrema destra, i manifestati hanno dato fuoco a bus, tram e a bidoni della spazzatura. Le proteste sono partite dopo che un cittadino sudanese ha accoltellato per strada un uomo di circa 40 anni.