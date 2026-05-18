Casa Bianca, Senato blocca i fondi per la sala da ballo di Trump

Il Senato degli Stati Uniti ha bloccato l’uso di fondi pubblici per finanziare le misure relative alla sicurezza della nuova sala da ballo voluta da Donald Trump alla Casa Bianca. “I repubblicani hanno cercato di far pagare ai contribuenti il conto della sala da ballo da un miliardo di dollari di Trump. I democratici al Senato hanno reagito con forza, mandando a monte il loro primo tentativo”, ha scritto su X il leader democratico Chuck Schumer. “Gli americani non vogliono una sala da ballo. Non ne hanno bisogno. E di certo non dovrebbero essere costretti a pagarne una”.

Republicans tried to make taxpayers foot the bill for Trump’s billion-dollar ballroom. Senate Democrats fought back — and blew up their first attempt.



Now Ballroom Republicans say they’re going back to the drawing board to try again. And Senate Democrats will be ready to stop… https://t.co/LmJj1SXb9l — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 17, 2026

I repubblicani però hanno dichiarato che stanno rivedendo la legislazione sulla base del parere del parlamentare per poter procedere. “Riformulare. Affinare. Ripresentare”, ha scritto su X Ryan Wrasse, portavoce del leader repubblicano al Senato John Thune. La costruzione di questa sala da ballo è anche al centro di una battaglia legale dopo che un giudice federale, a marzo, aveva ordinato la sospensione dei lavori.

Un miliardo di dollari per la sala da ballo: cosa prevedeva la proposta di Trump

La proposta prevedeva il finanziamento da un miliardo di dollari per potenziare la sicurezza della Casa Bianca e della nuova sala da ballo, con un nuovo centro di controllo dei visitatori, formazione aggiuntiva per gli agenti e rinforzi extra per i grandi eventi. La richiesta di questi fondi era arrivata dai servizi segreti dopo la sparatoria alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca del mese scorso e faceva parte di un disegno di legge più ampio, che stanzia 72 miliardi di dollari per finanziare l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e la Customs and Border Protection (Cbp), le agenzie di controllo dell’immigrazione, fino alla fine del mandato di Trump. La proposta da un miliardo di dollari è stata bocciata perché non soddisfa le regole procedurali.

I democratici hanno accusato i repubblicani di dedicare preziose risorse federali alla realizzazione della sala da ballo invece di concentrarsi sull’aiutare gli americani a far fronte all’aumento dei prezzi. I repubblicani hanno insistito sul fatto che per costruire la sala da ballo verranno utilizzate donazioni private e che i fondi federali sono destinati esclusivamente ai miglioramenti di sicurezza, che considerano una priorità.