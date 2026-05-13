Flotilla, la missione ripartirà domani dalla Turchia verso Gaza

La Global Sumud Flotilla ripartirà domani alla volta di Gaza con 54 imbarcazioni e oltre 500 attivisti internazionali a bordo. Lo ha annunciato l’attivista spagnolo palestinese Saif Abukeshek in conferenza stampa nella città turca di Marmaris. “Abbiamo deciso di continuare, domani la nostra missione ripartirà alla volta di Gaza”, ha detto tra gli applausi della folla presente.

Il rilascio degli attivisti della Flotilla Abukeshek e Avila

Abukeshek – assieme all’altro attivista Thiago Avila – è stato recentemente rilasciato ed espulso dallo Stato ebraico dopo essere stato arrestato dalle forze israeliane in acque internazionali, quando la Flotilla è stata intercettata al largo delle coste di Creta. “Non abbiamo ancora finito, dobbiamo continuare a mobilitarci finché la Palestina non sarà libera. Questo è solo un passo lungo il cammino. I nostri colleghi stanno ancora navigando. Le persone in mare stanno facendo la loro parte. Alzatevi in ogni angolo del mondo. Mobilitiamoci, sulla terra e in mare, per una Palestina libera”, aveva detto Saif in un video al suo arrivo ad Atene, dopo sei giorni di detenzione in Israele e l’espulsione dal Paese.

La condanna di Meloni

L’azione israeliana nei confronti della Flotilla ha suscitato polemiche a livello internazionale, comprese quelle della premier Giorgia Meloni che ha criticato l’operato di Tel Aviv. “In questo quadro il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali al largo delle coste greche”, aveva fatto sapere in una nota Palazzo Chigi. “Il governo italiano chiede al governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo”.