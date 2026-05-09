Iran, Trump: “Aspetto risposta da Teheran entro stanotte”. Araghchi: “Provocazioni Usa minano la diplomazia” – La diretta

Gli Stati Uniti attendono una risposta chiara dall’Iran sulla proposta per raggiungere un accordo e mettere definitivamente fine alla guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha detto di aspettare il riscontro di Teheran entro la serata americana; ieri l’Iran ha fatto sapere di star valutando la proposta. Già il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel corso della sua visita a Roma aveva detto di attendere notizie da Teheran.

Malgrado il cessate il fuoco, nello Stretto di Hormuz gli scontri continuano. Il Comando centrale Usa ha fatto sapere di aver colpito colpito due petroliere battenti bandiera di Teheran nel Golfo dell’Oman che stavano “violando il blocco statunitense”. Dura la risposta iraniana: il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha parlato di “avventurismo capriccioso” e “comportamento sconsiderato” da parte degli Stati Uniti: “È evidente al mondo intero”, ha dichiarato.