Iran, Trump: “Aspetto risposta da Teheran entro stanotte”. Araghchi: “Provocazioni Usa minano la diplomazia” – La diretta

Gli Stati Uniti attendono una risposta chiara dall’Iran sulla proposta per raggiungere un accordo e mettere definitivamente fine alla guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha detto di aspettare il riscontro di Teheran entro la serata americana; ieri l’Iran ha fatto sapere di star valutando la proposta. Già il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel corso della sua visita a Roma aveva detto di attendere notizie da Teheran.
Malgrado il cessate il fuoco, nello Stretto di Hormuz gli scontri continuano. Il Comando centrale Usa ha fatto sapere di aver colpito colpito due petroliere battenti bandiera di Teheran nel Golfo dell’Oman che stavano “violando il blocco statunitense”. Dura la risposta iraniana: il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha parlato di “avventurismo capriccioso” e “comportamento sconsiderato” da parte degli Stati Uniti: “È evidente al mondo intero”, ha dichiarato.
Un parlamentare iraniano ha respinto le accuse secondo cui Teheran avrebbe scaricato petrolio in mare vicino all’isola di Kharg, dopo che le immagini satellitari hanno mostrato grandi chiazze di petrolio intorno a questo importante snodo per l’esportazione. Jafar Pourkabgani, membro del parlamento in rappresentanza della provincia di Bushehr, ha affermato in un post sul social X che le chiazze di petrolio sono state causate da “residui di petrolio e acque di zavorra di scarto provenienti da petroliere europee” scaricate in mare. Riferendosi poi alle accuse riportate da Fox News secondo cui l’Iran avrebbe rilasciato petrolio perché i serbatoi di stoccaggio erano pieni, ha aggiunto: “Questa affermazione è falsa e fa parte dell’operazione psicologica del nemico”.
Secondo quanto riportato dalla Cnn, che cita fonti a conoscenza delle valutazioni, l’intelligence degli Stati Uniti ritiene che la nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, continui a essere coinvolta nella definizione della strategia di guerra e negoziale di Teheran, nonostante non appaia in pubblico da quando è rimasto ferito negli attacchi che hanno ucciso suo padre Ali. Secondo il rapporto, Khamenei si sta riprendendo da ustioni e altre ferite, rimanendo in gran parte isolato e comunicando tramite corrieri anziché con dispositivi elettronici. L’intelligence statunitense ritiene che la leadership iraniana rimanga frammentata, con alti comandanti delle Guardie Rivoluzionarie e il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf che gestiscono gran parte del processo decisionale quotidiano, mentre il governo di Teheran valuta le proposte statunitensi per porre fine al conflitto.
Le immagini satellitari scattate ieri mostrano un’apparente fuoriuscita di petrolio che copre circa 71 chilometri quadrati al largo dell’isola di Kharg, il principale terminale di esportazione di greggio dell’Iran. Lo ha affermato Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward AI. La chiazza è stata avvistata per la prima volta nelle immagini satellitari martedì. La fuoriuscita è avvenuta prima dell’ultima serie di attacchi statunitensi nella regione. L’isola di Kharg si trova all’altra estremità del Golfo rispetto allo Stretto di Hormuz, a centinaia di miglia di distanza. Ieri il Pentagono ha rifiutato di commentare se ci fossero stati recenti attacchi sull’isola di Kharg. Sebbene l’origine della fuoriuscita sia sconosciuta, probabilmente non verranno avviate operazioni di bonifica nelle acque dove Stati Uniti e Iran si sono scontrati, ha affermato Daniel. Nina Noelle, esperta di operazioni di crisi internazionali presso Greenpeace Germania, ha precisato che sembra improbabile che la fuoriuscita abbia un impatto sulla terraferma, sebbene possa comunque influenzare alcuni habitat marini sensibili.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha dichiarato che il suo indice dei prezzi alimentari è aumentato del 2% ad aprile rispetto all’anno precedente, raggiungendo il livello più alto dal 2023. L’indice rileva i prezzi internazionali di materie prime come cereali, riso e zucchero. La FAO ha affermato che l’olio vegetale ha registrato l’aumento maggiore. L’aumento dei prezzi del petrolio greggio sta incrementando la domanda di oli di semi da parte dell’industria dei biocarburanti. Anche i timori di una minore produzione nel Sud-Est asiatico stanno facendo salire i prezzi. I prezzi del grano sono aumentati dello 0,8% a causa dei timori per la siccità negli Stati Uniti e in Australia, nonché dei prezzi elevati dei fertilizzanti legati alla guerra. La FAO ha aggiunto che quest’anno gli agricoltori potrebbero passare dal grano a colture che richiedono un uso meno intensivo di fertilizzanti, il che ridurrebbe l’offerta di grano e ne farebbe aumentare i prezzi.
Il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per il presunto scontro a fuoco tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. “Sottolinea che questo è un momento critico per allentare la tensione ed esorta tutte le parti a esercitare la massima moderazione per evitare un’ulteriore escalation”, ha detto il suo portavoce Stephane Dujarric. Guterres invita tutte le parti ad astenersi da azioni “che potrebbero portare a una nuova escalation o minare gli sforzi diplomatici in corso”, ha aggiunto Dujarric.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha fatto osservazioni in merito alla escalation navale degli Stati Uniti nel Golfo parlando al telefono con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, Araghchi avrebbe detto che le recenti azioni “provocatorie” degli Stati Uniti nel Golfo Persico e la “retorica offensiva” da parte di alti funzionari americani avevano aumentato i sospetti iraniani sull’impegno di Washington per la diplomazia. Avrebbe anche accusato gli Stati Uniti di violare ripetutamente il cessate il fuoco, dicendo che l’approccio di Washington sta minando gli sforzi diplomatici e approfondendo la diffidenza tra gli iraniani nei confronti delle intenzioni degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri ha affermato che, per portare avanti il processo diplomatico, è necessario porre fine agli attacchi illegali e agli “approcci irragionevoli ed eccessivi” da parte della controparte.
Il rappresentante permanente iraniano delle Nazioni Unite Amir Saeed Iravani ha detto venerdì che le recenti misure statunitensi sono “ostili e provocatorie”, avvertendo di “conseguenze catastrofiche” nello stretto di Hormuz. Parlando con i giornalisti, Iravani ha affermato che le recenti azioni degli Stati Uniti costituiscono “comportamenti ostili e provocatori”, osservando che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva pubblicamente riconosciuto queste misure. Ha sottolineato che l’Iran mantiene il suo pieno diritto all’autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e prenderà “tutte le misure necessarie” per proteggere la sua sovranità e i suoi interessi nazionali. L’inviato iraniano ha avvertito che la continua attività degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz potrebbe portare a “conseguenze catastrofiche” non solo per la regione, ma anche con ripercussioni internazionali più ampie.
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato venerdì ai giornalisti che si aspetta di ricevere una risposta dall’Iran “stasera” in merito a una proposta volta a porre fine alle ostilità nella regione. “Dovrei ricevere una lettera, presumibilmente stasera. Quindi vedremo come andrà”, ha detto Trump mentre si preparava a lasciare la Casa Bianca per recarsi a una cena nel suo campo da golf nel nord della Virginia.