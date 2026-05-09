Stati Uniti, il Pentagono pubblica nuovi documenti e video sugli Ufo

Il Pentagono ha avviato la pubblicazione di nuovi documenti sugli Ufo e sui cosiddetti “fenomeni anomali non identificati” (UAP), sostenendo che sarà il pubblico a poter “trarre le proprie conclusioni” sulle informazioni diffuse. L’iniziativa coinvolge anche Casa Bianca, Direzione dell’Intelligence Nazionale, Dipartimento dell’Energia, NASA e FBI. Il Pentagono ha affermato che il presidente Donald Trump punta alla “massima trasparenza” sul tema, aggiungendo che ulteriori file saranno resi pubblici progressivamente. I fascicoli pubblicati riportano avvistamenti intriganti, come un oggetto luminoso che compie virate di 90 gradi sopra il Kazakistan. Gli esperti invitano comunque alla cautela, sottolineando che molti video UAP vengono spesso fraintesi da chi non conosce le tecnologie militari avanzate. Il rapporto del Pentagono del 2024 non ha trovato prove di tecnologia aliena né conferme di vita extraterrestre.