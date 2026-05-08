Iran, Teheran accusa: “Usa hanno violato cessate il fuoco”. Trump: “Firmate l’accordo o soffrirete” – la diretta

Un portavoce del quartier generale centrale dell’Iran ha annunciato che l’esercito americano “ha violato il cessate il fuoco, ha preso di mira una petroliera iraniana e un’altra nave che entravano nello Stretto di Hormuz, e contemporaneamente ha effettuato attacchi aerei su aree civili sulle coste di Bandar Khamir, Sirik e dell’isola di Qeshm“. Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di avere condotto “attacchi difensivi” contro “attacchi iraniani non provocati” nello Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno intercettato “attacchi iraniani non provocati” e hanno risposto con “attacchi di autodifesa” mentre cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti transitavano nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Centcom.
“Ho un ottimo rapporto con il presidente Xi”, “avremo un incontro con il presidente Xi, credo che sarà davvero fantastico”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a Washington. “È un mio amico. Mi sono sempre trovato molto bene con lui nel corso degli anni, non abbiamo nessun problema con la Cina”, ha aggiunto Trump, che è atteso in visita in Cina i prossimi 14 e 15 maggio per incontrare il presidente cinese Xi Jinping.
Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti ha riferito che aveva chiesto al segretario di Stato Marco Rubio di informare il Papa che l’Iran “non può avere un’arma nucleare”. “Gli ho detto: ‘Di’ al Papa, con molta gentilezza e rispetto, che l’Iran non può avere armi nucleari’”, ha riferito Trump, aggiungendo di avere anche detto a Rubio di riferire a Papa Leone XIV che “l’Iran ha ucciso 42mila manifestanti innocenti che non avevano pistole né armi”.
Gli attacchi all’Iran sono stati “un colpetto” e “il cessate il fuoco resta in vigore”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con Abc News dopo quanto avvenuto nelle scorse ore. L’esercito Usa ha riferito di avere intercettato attacchi iraniani contro 3 navi della sua Marina mentre transitavano nello Stretto di Hormuz e di avere in risposta “colpito strutture militari iraniane responsabili di attacchi contro le forze statunitensi”. Lo scambio di colpi evidenzia la fragilità del cessate il fuoco in corso.
Dopo i nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assicura che il cessate il fuoco sta reggendo nonostante le violenze e avverte: “Oggi ci hanno preso in giro. Li abbiamo spazzati via”. “Devono capire: se l’accordo non verrà firmato, soffriranno molto”, aggiunge dopo lo scambio di fuoco, minacciando nuovi attacchi. Alla domanda su quanto gli Stati Uniti siano vicini a un accordo con l’Iran, Trump ha risposto: “Potrebbe accadere da un giorno all’altro”, ma ha subito aggiunto: “E potrebbe anche non accadere”. Nella serata di ieri il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato di avere condotto “attacchi difensivi” contro “attacchi iraniani non provocati” nello Stretto di Hormuz. L’esercito americano ha affermato che nessuna nave è stata colpita. Ha dichiarato di non cercare un’escalation, ma di “rimanere posizionato e pronto a proteggere le forze americane”. L’esercito statunitense ha affermato di aver intercettato attacchi iraniani contro tre navi della Marina americana mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz e di aver “preso di mira installazioni militari iraniane responsabili degli attacchi contro le forze statunitensi”. Lo scambio di messaggi evidenzia la fragilità del cessate il fuoco, in vigore da un mese, tra i due Paesi.