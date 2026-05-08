Iran, Teheran accusa: “Usa hanno violato cessate il fuoco”. Trump: “Firmate l’accordo o soffrirete” – la diretta

Un portavoce del quartier generale centrale dell’Iran ha annunciato che l’esercito americano “ha violato il cessate il fuoco, ha preso di mira una petroliera iraniana e un’altra nave che entravano nello Stretto di Hormuz, e contemporaneamente ha effettuato attacchi aerei su aree civili sulle coste di Bandar Khamir, Sirik e dell’isola di Qeshm“. Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di avere condotto “attacchi difensivi” contro “attacchi iraniani non provocati” nello Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno intercettato “attacchi iraniani non provocati” e hanno risposto con “attacchi di autodifesa” mentre cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti transitavano nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Centcom.

Guerra in Iran Inizio diretta: 08/05/26 07:08 Fine diretta: 09/05/26 00:00