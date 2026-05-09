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sabato 9 maggio 2026

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Germania, parata di navi per l'837° anniversario del porto di Amburgo

LaPresse
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Venerdì Amburgo, in Germania, ha celebrato l’837° anniversario del suo porto con una suggestiva parata marittima.
Circa 250 imbarcazioni, dalle moderne motovedette della guardia costiera alle navi d’epoca, hanno sfilato davanti a migliaia di spettatori.
Le imbarcazioni avevano lo scopo di rappresentare la storia marittima di Amburgo come importante centro commerciale fin dal Medioevo.