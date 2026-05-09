Ucraina, Trump: "Mi piacerebbe che la guerra finisse. È la cosa peggiore dal secondo conflitto mondiale"

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che i leader di Russia e Ucraina hanno accettato la sua richiesta di un cessate il fuoco di tre giorni e di uno scambio di prigionieri, aggiungendo che tale interruzione delle ostilità potrebbe essere “l’inizio della fine” della lunga guerra tra i due paesi.

“Ho chiesto e il presidente Putin ha acconsentito. Il presidente Zelensky ha acconsentito – entrambi prontamente”, ha detto Trump mentre lasciava la Casa Bianca per partecipare a una cena nel suo golf club in Virginia. “Abbiamo un breve periodo di tempo in cui non uccideranno persone. È un’ottima cosa”.

Il presidente repubblicano ha detto che il cessate il fuoco include la sospensione di ogni attività bellica e lo scambio di 1.000 prigionieri da parte di ciascun paese.