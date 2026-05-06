Iran, nave francese attaccata a Hormuz: equipaggio ferito. Trump sospende il Project Freedom – La diretta

Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom ovvero un’iniziativa per sbloccare lo Stretto di Hormuz. L’obiettivo è “verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato” con l’Iran, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti su Truth, precisando che il blocco navale Usa nell’area rimane in vigore. L’annuncio è arrivato all’indomani di un nuovo attacco del tycoon contro Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, “immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”, ha detto Trump in polemica con Prevost già da diverse settimane.
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha comunicato al suo omologo iraniano Abbas Araghchi che la Cina è “profondamente addolorata” per la guerra che dura ormai da più di due mesi e ha affermato che è necessario un “cessate il fuoco totale”. Il capo della diplomazia cinese ha incontrato Araghchi a Pechino: si tratta della prima visita del ministro degli Esteri iraniano in Cina dall’inizio della guerra con gli Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio. “Riteniamo che sia urgentemente necessario un cessate il fuoco completo, che una ripresa delle ostilità sia inaccettabile e che sia particolarmente importante mantenere l’impegno verso il dialogo e i negoziati”, ha aggiunto Wang.
La compagnia di navigazione francese CMA CGM ha confermato in un comunicato che una delle sue navi, la San Antonio, è stata oggetto di un attacco ieri mentre transitava nello Stretto di Hormuz. La CMA CGM ha aggiunto che la nave ha subito danni e che alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti. Sono stati evacuati e stanno attualmente ricevendo cure mediche, afferma la compagnia di navigazione. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv.
Il gruppo Lufthansa stima un aggravio di circa 1,7 miliardi di euro sui costi del carburante nel 2026 a causa dell’aumento dei prezzi del cherosene, legato alla crisi in Medioriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. La compagnia evidenzia che, pur avendo coperto circa l’80% del fabbisogno annuale tramite operazioni di hedging, “l’attuale livello dei prezzi del carburante comporta comunque un impatto significativo sui conti”.
Il gruppo prevede di compensare l’incremento dei costi attraverso “maggiori ricavi da biglietti, ottimizzazione della rete e ulteriori misure di efficienza”. Allo stesso tempo, Lufthansa sottolinea che “al momento non si prevedono restrizioni nelle forniture di cherosene nei nostri hub”, pur avvertendo che “una possibile riduzione della disponibilità nella seconda parte dell’anno rappresenta un ulteriore fattore di rischio”. Il contesto resta incerto, con il profilo rischio-opportunità che “si è spostato verso i rischi”, anche se la compagnia confida nella solidità della domanda per mitigare l’impatto.
Dall’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio “mi aspetto un franco confronto sulla posizione italiana. Il nostro Paese non si è mai sottratto ai suoi impegni internazionali, è stato sempre leale con la Nato e con l’America, è sbagliato rappresentarlo come un alleato renitente. Un faccia a faccia diretto sarà utile a chiarire le cose più di uno scambio di dichiarazioni da un lato all’altro dell’Atlantico”. È quanto afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica Mara Carfagna, deputata e segretaria di Noi moderati.
Donald Trump “sbaglia a tirare il Papa nei conflitti geopolitici. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà rimasto spiazzato”, ha aggiunto, “vedo una grande confusione tra ruoli politici e religiosi. È giusto rappresentare ai capi di Stato e di governo la minaccia costituita dall’Iran, uno stato canaglia che aspira alla distruzione di Israele e minaccia gli equilibri del mondo. È sbagliato tirare in questa partita il Papa, un’autorità spirituale e un riferimento morale per milioni di cattolici, che nulla ha a che vedere con i conflitti geopolitici”.
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato oggi a Pechino il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. È stata la prima volta di Araghchi in Cina dall’inizio della guerra in Iran. Da Washington, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva espresso la speranza che, durante la visita di Araghchi, Pechino ribadisse a Teheran la necessità di allentare la morsa sullo Stretto di Hormuz.
“Il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo di tempo per verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato” con l’Iran. Lo ha annunciato in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione, ha precisato Trump, è stata presa “di comune accordo” e “alla luce della richiesta avanzata dal Pakistan e da altri Paesi, dell’enorme successo militare ottenuto durante la campagna contro l’Iran e, inoltre, dei notevoli progressi compiuti verso il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani”. Nel post viene infine precisato che il blocco navale Usa nell’area rimane in vigore.