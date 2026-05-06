Iran, nave francese attaccata a Hormuz: equipaggio ferito. Trump sospende il Project Freedom – La diretta

Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom ovvero un’iniziativa per sbloccare lo Stretto di Hormuz. L’obiettivo è “verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato” con l’Iran, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti su Truth, precisando che il blocco navale Usa nell’area rimane in vigore. L’annuncio è arrivato all’indomani di un nuovo attacco del tycoon contro Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, “immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”, ha detto Trump in polemica con Prevost già da diverse settimane.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi mercoledì 6 maggio Inizio diretta: 06/05/26 07:00 Fine diretta: 06/05/26 23:00