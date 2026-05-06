Cardinal Semeraro difende Papa Leone: “Da Trump e Vance parole deliranti”

Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, interviene in difesa di Papa Leone XIV, da qualche settimana al centro degli attacchi di Donald Trump.

“Io non lo so se ciò che mette a rischio la vita delle persone sia Papa Leone che fin dalla prima sera del suo pontificato ha parlato di una pace disarmata e disarmante, o la guerra… Qualche giorno fa il vicepresidente J.D. Vance ha esortato il Papa a essere prudente e studiare un po’ la teologia: ora, al di là del fatto che ciascuno di noi deve continuare a studiare, e anche supponendo il fatto che l’essere guida suppone l’esercizio della virtù della prudenza, credo che affermazioni di questo tipo abbiano un carattere delirante“, ha detto in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

“Delirio perché si valuta l’intervento del Papa, che è pastore della Chiesa, in maniera fuori da ogni senso”, ha proseguito, “in Africa il Santo Padre ha spiegato che i discorsi che stava pronunciando erano stati scritti settimane prima che Trump lo attaccasse: il Papa non scende a dibattito con questo o quell’altro, compie il suo compito che è quello di annunciare il Vangelo di Cristo. Spiegare quel che dice in maniera diversa è una mancanza di osservazione della realtà. Non sono uno psicologo ma mi sembra un delirio”.

Sulla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, il cardinale Semeraro ha affermato: “Meglio dialogare anche quando non si è d’accordo. Ma in un dialogo franco non si dice che l’altro deve sparire dalla circolazione, si usa un linguaggio il più corretto possibile. Adesso noi a cosa stiamo assistendo, a scene di dialogo o a scene di promesse distruzioni, di eliminazione di chi non la pensa come me?”.

Botta e risposta tra Trump e Papa Leone

Il presidente degli Stati Uniti ieri è tornato a criticare Prevost, con cui è in polemica già da diverse settimane. “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, ha dichiarato durante un’intervista al canale Salem News. “Immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare“, ha aggiunto il tycoon.

Non si è fatta attendere la replica del Santo Padre che cerca toni concilianti. “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro le armi nucleari. Desidero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio”. “Spero un buon dialogo – ha aggiunto Prevost parlando del prossimo incontro con Marco Rubio – con fiducia, con apertura arrivare a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi”.