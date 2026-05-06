Delitto di Garlasco, Marco Poggi atteso in Procura. Sempio non risponderà al pm

Andrea Sempio e Marco Poggi sono attesi oggi in Procura a Pavia. Il 38enne di Vigevano, indagato per il delitto di Garlasco, “si avvarrà della facoltà di non rispondere”, hanno fatto sapere ieri i suoi legali, Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto “le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”. Verrà sentito anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, alla sua terza convocazione dopo la riapertura delle indagini a gennaio 2025 (emersa pubblicamente solo a marzo).

Ieri, invece, sono state sentite come testimoni le cugine della vittima, Stefania e Paola Cappa. Si sono presentante davanti ai carabinieri nella caserma Mombello di via Vincenzo Monti, a Milano. L’audizione di Stefania è terminata dopo quasi tre ore.

Legale Sempio: “Vogliamo prima capire cosa hanno raccolto i pm”

“È una strategia difensiva. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato. La difesa deve essere altissima, solidissima, perché è la seconda volta che il nostro assistito viene convocato al buio. Quindi vogliamo prima capire, per la parità delle armi processuali che non abbiamo inventato noi, cosa effettivamente la Procura ha raccolto“, ha spiegato Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, a “Dentro la notizia” su Canale 5, sulla decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere all’interrogatorio di domani in Procura a Pavia. “In questo momento così delicato si deve procedere sempre a norma del codice di procedura penale”, ha sottolineato la legale.

Legale Sempio: “Sentire la barista? Valutiamo dopo l’interrogatorio”

“Non abbiamo ancora sentita la barista perché la stiamo cercando e stiamo valutando. Io so dov’è, so chi è, ma mia nonna diceva ‘prima di muovere i piedi, pensa’. Le cose fatte di fretta adesso non servono. Adesso abbiamo l’interrogatorio, dopodiché faremo altro”, ha aggiunto l’avvocata riferendosi alla presunta barista a cui l’indagato faceva riferimento nel forum ‘Italian Seduction Club‘, la community in cui utenti anonimi si scambiavano consigli su come approcciarsi alle donne, e su cui avrebbe lasciato traccia di otre 3mila messaggi e post fra 2009 e 2016.

Taccia, amica di Sempio fin dall’adolescenza, ha ricordato che “andavamo sempre nella stessa birreria il sabato sera a mangiare anche per cercare di far parlare un po’ Andrea con questa ragazza, sapevamo tutti che gli piaceva ma lui negava perché è un po’ timido. Poi probabilmente non ci ha fatto neanche niente con questa ragazza, però si parlavano, si cercava di trovare occasioni per farli incontrare”.