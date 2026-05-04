UE, i leader europei scattano la foto di famiglia al vertice della Comunità politica europea in Armenia

I leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono saliti sul palco per una foto di famiglia all’ottavo vertice della Comunità politica europea. Si prevede che l’incontro si concentrerà su questioni regionali e internazionali, mirando a rafforzare la cooperazione e i partenariati. Il vertice riunisce i leader dei 27 paesi dell’UE più Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Canada, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e NATO