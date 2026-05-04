Armenia, Giorgia Meloni a Erevan per la riunione della Comunità politica europea – la diretta

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Armenia al ‘Karen Demirchyan Sports and Concert Complex’ di Erevan dove si terrà l’ottava riunione della Comunità politica europea (Cpe). Al suo arrivo la premier, così come gli altri capi di Stato e di governo, è stata accolta dal primo ministro della Repubblica di Armenia, Nikol Pashinyan. Al termine degli arrivi dei partecipanti si terrà la cerimonia di apertura del vertice e la foto di famiglia. Dopo la sessione plenaria si aprirà quindi la discussione su come ‘mantenere l’unità e la coerenza europee in tempi di crisi multiple’, mentre il focus delle tavole rotonde tematiche parallele sarà da un lato ‘resilienza democratica e minacce ibride’ e dall’altro ‘connettività e sicurezza economica nella transizione verde’. A margine del vertice si svolgerà anche la seconda riunione della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), co-presieduta da Meloni con il presidente francese Emmanuel Macron.

Riunione Cpe in Armenia Inizio diretta: 04/05/26 07:55 Fine diretta: 04/05/26 23:00