Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata”

Negli ultimi mesi sono stati numerosi i post social del presidente Usa che hanno suscitato scalpore

“L’Iran non riesce a darsi una regolata. Non sanno come firmare un accordo sul nucleare. Faranno bene a darsi una svegliata al più presto!”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pubblicando anche una sua immagine in occhiali da sole mentre imbraccia una mitragliatrice. Dietro di lui si vedono esplosioni. “Niente più bravo ragazzo!”, si legge nel titolo dell’immagine.

Nel corso del suo incontro alla Casa Bianca con re Carlo III, Trump aveva dichiarato che gli Usa hanno “sconfitto militarmente” l’Iran. “Abbiamo sconfitto militarmente questo avversario e non gli permetteremo mai di avere un’arma nucleare”, ha spiegato. Proprio nell’occasione della visita della famiglia reale a Washington, non è passato inosservato il post della Casa Bianca che ritrae Trump e Carlo III vicini, con la didascalia: “Two Kings”.

La gaffe social contro gli Obama

Non è la prima volta che il presidente statunitense condivide sui social contenuti che suscitano polemiche. Lo scorso febbraio, Trump aveva pubblicato sul proprio account Truth un video nel quale erano ritratti Barack e Michelle Obama come scimmie, con in sottofondo la canzone dei The Tokens ‘The Lion Sleeps Tonight’. Il presidente Usa ha poi fatto marcia indietro dicendo di non essersi reso conto dell’intero contenuto del video, e ha rimosso il post.

Trump come Gesù su Truth

Due settimane fa, aveva fatto scalpore un altro post di Trump in cui veniva raffigurato con le sembianze del Salvatore, proprio nei giorni in cui stava divampando la polemica con Papa Leone XIV. Anche in quel caso, il presidente Usa ha poi fatto marcia indietro spiegando come quella foto – generata con IA – volesse rappresentarlo nell’atto di guarire un malato come omaggio ai medici, prima di cancellare il post.

Il post dopo la morte di Rob Reiner

Nelle ore successive alla morte del regista Rob Reiner, avvenuta lo scorso 15 dicembre, Trump aveva pubblicato su Truth un post in cui lo definiva affetto da una “incurabile malattia mentale” contro la figura dello stesso Trump. “Ieri sera è successa una cosa molto triste a Hollywood. Rob Reiner, un regista e attore comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo molto talentuoso, è morto insieme alla moglie Michele, secondo quanto riferito a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, talvolta indicata con l’acronimo TDS”, ha scritto il presidente americano su Truth.