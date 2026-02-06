Trump, gli Obama ritratti come scimmie in un video postato su Truth

È polemica per un video pubblicato dall’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale si vedono, verso la fine, l’ex presidente Barack e la moglie Michelle Obama rappresentati come scimmie. Alla fine del video di circa un minuto – nel quale si parla di dispositivi di voto e frode elettorale – i volti degli Obama appaiono sui corpi di scimmie per circa 1 secondo, circondati da una foresta, mentre suona la canzone dei The Tokens ‘The Lion Sleeps Tonight’.

Tra i primi a reagire, l’ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e noto oppositore di Trump. “Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”, ha scritto l’account dell’ufficio stampa di Newsom su X. Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e stretto confidente di Barack Obama, ha condannato le immagini. “Che Trump e i suoi seguaci razzisti siano tormentati dal fatto che i futuri americani accoglieranno gli Obama come figure amate, mentre lo studieranno come una macchia nella nostra storia”, ha scritto sempre su X.