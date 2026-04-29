Iran, Trump: “Abbiamo sconfitto militarmente Teheran” – La diretta

Gli Stati Uniti hanno “sconfitto militarmente” l’Iran. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla cena di Stato alla Casa Bianca, alla presenza di Re Carlo. “Abbiamo sconfitto militarmente questo avversario e non gli permetteremo mai di avere un’arma nucleare”, ha spiegato.

Ma il portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia, ha dichiarato in un video ripreso da Al Jazeera di non considerare “finita la guerra”, nonostante il cessate il fuoco con gli Stati Uniti.