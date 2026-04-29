Osimo, dal Ministero lo stop alla stazione merci

La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente ha espresso parere negativo in merito alla Valutazione d’Incidenza (VincA) sulla nuova stazione merci che sarebbe nata nel comune di Osimo (AN) e ha stabilito che, laddove si avesse intenzione di proseguire con tale progetto della Nuova Stazione Merci di Osimo, dovrà essere presentata una nuova istanza per attivare la valutazione di VIA nazionale.

Il presidente Acquaroli: “Decisione attesa dai cittadini”

“Una decisione attesa soprattutto da chi vive e lavora a Castelfidardo – ha commentato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo la seduta della Commissione Tecnica VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) – e nelle zone limitrofe e che conferma quanto abbiamo rilevato fin dall’inizio, evidenziando il forte impatto dell’infrastruttura logistica in un’area caratterizzata da elevata vulnerabilità ambientale, idraulica e paesaggistica”.

L’assessore Baldelli: “RFI indichi soluzioni alternative”

“Abbiamo lavorato sin da subito – aggiunge l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco Baldelli – per questo risultato, e per questo ringrazio gli uffici preposti della Regione Marche, evidenziando come l’area prescelta sia affetta da vincoli idraulici non superabili oltre ad avere una valenza naturalistica e paesaggistica importante per la presenza di due ecosistemi di grande rilevanza come quello del Parco del Conero e della Selva di Castelfidardo. Ragionevolmente RFI dovrebbe indicare soluzioni alternative per le quali già, nei mesi scorsi, si era resa disponibile ad una riflessione prima che giungesse la determinazione della Commissione tecnica”.