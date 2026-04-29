Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressore

Due persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. La persona sospettata dell’aggressione è stata fermata. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, “un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello e tentare di accoltellare alcuni passanti di religione ebraica”. Lo stesso individuo sarebbe poi stato “immediatamente fermato” dal servizio di sicurezza e successivamente “la polizia è intervenuta usando un taser“. Il sospettato sarebbe in questo momento in custodia.

Immagini telecamere: uomo accoltellato quando indossa kippah

Alcune telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’accoltellamento di una delle vittime nel quartiere ebraico di Londra. Le immagini, che stanno circolando sui social, mostrano un uomo che aspetta alla fermata dell’autobus e, appena si sistema la kippah, viene improvvisamente accoltellato da un passante.

I testimoni: “Dopo attacco il 45enne ‘camminava semplicemente con coltello’”

Il sospettato per l’accoltellamento a Golders Green, quartiere ebraico a Londra, “non stava scappando” dopo l’aggressione e “stava semplicemente camminando lì con un coltello”. Lo riferisce all’agenzia di stampa PA media un testimone, Tariq Aziz, dipendente di una pizzeria, come riporta la Bbc. Aziz ha raccontato di aver soccorso una delle vittime, con ferite al collo: “È venuto nel nostro negozio e io gli ho dato un fazzoletto e l’ho aiutato, poi è arrivata improvvisamente la polizia e ha arrestato l’uomo”. Aziz ha aggiunto di ritenere che la vittima sia stata pugnalata due volte.

Starmer: “Accoltellamento in quartiere ebraico Londra preoccupante”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che l’accoltellamento nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica è “profondamente preoccupante”. L’incidente segue una serie di attacchi incendiari nelle ultime settimane contro siti ebraici a Londra, tra cui una sinagoga e le ambulanze di un ente benefico.

“Attacchi a comunità ebraica sono attacchi al Paese”

“L’attacco antisemita a Golders Green è assolutamente riprovevole. Gli attacchi alla nostra comunità ebraica sono attacchi alla Gran Bretagna”. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer su X, in riferimento all’accoltellamento nel quartiere ebraico di Londra. “I responsabili saranno assicurati alla giustizia”, ha aggiunto. Starmer ha poi ringraziato le organizzazioni di sicurezza e di emergenza medica della comunità ebraica, Shomrim e Hatzola, e la polizia “per aver agito con prontezza”.

The antisemitic attack in Golders Green is utterly appalling.



Attacks on our Jewish community are attacks on Britain.



Thank you to Shomrim, Hatzola and the police for acting swiftly. Those responsible will be brought to justice. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 29, 2026

Khan: “Attacco scioccante contro due ebrei londinesi”

“C’è stato uno scioccante attacco contro due londinesi ebrei a Golders Green. La polizia ha effettuato un arresto e vorrei ringraziare tutti i servizi di emergenza e gli eroici volontari di Hatzola e Shomrim London nella zona per la loro rapida risposta a questo orribile incidente. Sono in stretto contatto con la polizia metropolitana che fornirà ulteriori aggiornamenti”. Lo ha affermato su X il sindaco di Londra, Sadiq Khan. “La comunità ebraica di Londra è stata bersaglio di una serie di scioccanti attacchi antisemiti. Non ci deve essere assolutamente posto per l’antisemitismo nella società”, ha aggiunto.

There has been an appalling attack on two Jewish Londoners in Golders Green. The police have made an arrest and I’d like to thank all the emergency services and heroic volunteers from @Hatzola @ShomrimLondon in the area for their swift response to this horrific incident.



I’m… — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) April 29, 2026

Israele: “Basta con le parole, Londra agisca con urgenza”

“Dopo gli attacchi alle sinagoghe, alle istituzioni ebraiche, alle ambulanze della comunità e ora agli ebrei presi di mira a Golders Green, il governo britannico non può più affermare che la situazione sia sotto controllo”. Lo scrive in un post su X il ministero degli Esteri israeliano, dopo l’accoltellamento nel quartiere ebraico a Londra. “Le dichiarazioni del primo ministro Keir Starmer non possono sostituire la necessità di affrontare le radici dell’antisemitismo che sta dilagando in tutto il Regno Unito”, aggiunge il ministero, “gli ebrei britannici non dovrebbero aver bisogno di pattuglie di sicurezza e di volontari di pronto intervento per poter vivere apertamente come ebrei. Basta con le parole. Il Regno Unito deve agire con decisione e urgenza”.

Herzog: “Inorridito da attacco, situazione inaccettabile per ebrei”

“Sono inorridito dall’ennesimo attacco violento contro gli ebrei in pieno giorno per le strade di Londra. Preghiamo per una pronta guarigione di tutti i feriti”. Lo ha affermato il presidente israeliano Isaac Herzog, a proposito dell’accoltellamento nel quartiere di Golders Green, a nord di Londra, in una dichiarazione riportata dal Times of Israel. “Voglio essere chiaro: nessun ebreo in nessuna parte del mondo dovrebbe essere preso di mira a causa della propria fede. In una delle grandi capitali dell’Occidente, è diventato pericoloso camminare apertamente per le strade come ebreo. Questa è una situazione inaccettabile. Il governo e le autorità britanniche devono agire con urgenza e immediatezza prima che si verifichi il prossimo attacco antisemita”, aggiunge. “Abbiamo lanciato ripetutamente l’allarme sull’aumento dell’antisemitismo globale“, ha detto ancora, “è ora che il mondo si svegli e combatta questa feroce ondata di odio contro gli ebrei con tutti i mezzi possibili. Noi in Israele non resteremo in silenzio mentre le nostre sorelle e i nostri fratelli ebrei sono minacciati e attaccati in tutto il mondo”.