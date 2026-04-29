Egitto, Nessy Guerra su Instagram: "Sono sconvolta e ho paura, aiutateci"

“Mi hanno condannato a sei mesi di carcere in Egitto, è uscita questa mattina la sentenza. Questa notizia noi non ce l’aspettavamo e sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina, ho paura di finire in prigione in Egitto”. Lo dice in un video su Instagram Nessy Guerra, la donna italiana condannata in appello in Egitto, nell’ambito di un procedimento per presunto ‘adulterio‘. “Non so più come fare a chiedere aiuto. Abbiamo fatto centinaia di appelli, ma nessuno ci ascolta. A distanza di tre anni ci troviamo sempre peggio”, spiega tra le lacrime. “L’unica cosa che ho cercato di fare è scappare da quell’uomo con la mia bambina e proteggerla. E ci ritroviamo qua. Spero davvero che chi di competenza, il governo italiano, le istituzioni si mettano una mano sulla coscienza e ci aiutino, perché non riusciamo più ad andare avanti in questa situazione, questa storia diventando insostenibile“, aggiunge la donna, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni.